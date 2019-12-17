2019/12/17 | 08:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أطلقت شركة غوغل إصدار 4K من اللابتوب Pixelbook Go بسعر يبلغ 1400 دولار أميركي.

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