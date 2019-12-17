ايفرتون يقترب من تسمية انشيلوتي مدربا له

2019/12/17 | 08:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، عن توصل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق لنابولي، إلى اتفاق لتدريب إيفرتون، خلفًا لماركو سيلفا.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فقد تقدمت المفاوضات بين إيفرتون وأنشيلوتي، بعد وصول المدرب الإيطالي إلى مدينة ليفربول، في وقت مبكر من يوم أمس الاثنين.

وأشارت إلى أنه "من المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن تولي أنشيلوتي قيادة إيفرتون قبل مباراة ربع نهائي كأس الرابطة أمام ليستر سيتي يوم الأربعاء".

وكشف إيفرتون عن أن "دنكان فيرجسون سيقود الفريق أمام ليستر، مع تعيينه مدربًا مساعدًا لأنشيلوتي، حال التوصل لاتفاق".

وكان أنشيلوتي قد وصل في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين إلى معقل الميرسيسايد معقل إيفرتون، من أجل التفاوض على بنود العقد الجديد.

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