مينديز: رونالدو حرم من الكرة الذهبية بعد ترك الريال

2019/12/17 | 08:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد وكيل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس جورخي مينديز، إن "الدون" كان يستحق على الأقل حصد أي من الكرتين الذهبيتين الأخيرتين ولكن هذا لم يحدث لأنه لم يعد لاعبا بريال مدريد الإسباني.

وأكد مينديز خلال تكريمه في حفل صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية كأفضل وكيل لاعبين في أوروبا: "كريستيانو كان يستحق على الأقل الفوز بالكرة الذهبية مرة في آخر عامين".

وزاد: "لو كان لاعبا في ريال مدريد، لتوج بها.



ولكني أعتقد أنه قادر على التتويج بها مجددا في العام المقبل".

وأضاف: "أعتقد أنه من غير المنصف ألا يتوج كريستيانو بالكرة الذهبية.



لقد فاز ببطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى مع البرتغال".

وأردف: "إنه بطل.



ولكنه يعرف ماذا يفعل، وسنرى ماذا سيحدث في 2020".

وشدد مينديز على أن "الدون" هو الأفضل في التاريخ، مؤكدا أن قدومه لصفوف الميرينجي في 2009 ساهم في كسر هيمنة برشلونة آنذاك.

وأوضح: "كريستيانو اللاعب الأفضل في التاريخ بالنسبة لي.

وذكر ان "البرتغال لم تفز بأي شيء قبل ظهوره، لقد فازت ببطولة أوروبا وبدوري الأمم مع كريستيانو، كما أنها تأهلت لنهائي بطولة أوروبا في 2004".

وزاد: "لقد حول خريطة الكرة العالمية.



عندما يتم الحديث عن البرتغال، فالحديث يكون عن بلد صغير تحول تماما مع كريستيانو".

وواصل: "لقد جاء لريال مدريد في 2009، وقت هيمنة برشلونة الذي كان الأفضل، وكان يمثل قوام منتخب إسبانيا".

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