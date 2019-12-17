السفير الأوروبي: لماذا يجد العراق صعوبة في اختيار رئيس وزراء رغم التشكيل الديمقراطي؟

2019/12/17 | 08:55 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةتساءل السفير الأوروبي في العرق، مارت هوث، عن سبب عدم اختيار رئيس وزراء جديد في العراق ولبنان، بالرغم بالرغم من طريقة التشكيل الديمقراطي في كليهما.‏وقال...

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