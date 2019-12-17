محتجون يغلقون طرق الوصول لكافة الحقول النفطية غربي البصرة

2019/12/17 | 08:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم محتجون صباح اليوم، على قطع الطرق المؤدية لكافة الحقول النفطية والمواقع غربي محافظة البصرة.وابلغ شهود عيان شفق نيوز، ان المحتجين قطعوا ايضا الطرق الترابية والزراعية، واوقفوا حركة عجلات كافة الشركات النفطية.واغلق محتجون صباح اليوم الثلاثاء، حقل الرميلة الشمالية غربي البصرة بالكامل.وابلغ شهود عيان شفق نيوز، ان المحتجين منعوا الموظفين من الوصول الى الحقل.

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