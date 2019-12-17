كتائب حزب الله: رئيس الحكومة يجب ان يتمتع بالشجاعة والإقدام

2019/12/17 | 08:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت كتائب حزب الله العراق بيانا اكدت من خلاله على ضرورة ان يتحلى رئيس وزراء العراق القادم بالشجاعة والإقدام لمواجهة المشروع الصهيو امريكي السعودي....

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