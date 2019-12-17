النهج الديمقراطي - النموذج التنموي “المرتقب” نسخة طبق الأصل من صنوه “الفاشل”

2019/12/17 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #النهج_الديمقراطي بياناجتمعت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي يوم الأحد 15 دجنبر 2019، وبعد تدارس مستجدات الأوضاع المتسمة على مستوى بلادنا من جهة بتوطيد دعائم الدولة البوليسية والتبعية وتفاقم المديونية والتطبيع مع الكيان الصهيوني ومصادقة البرلمان على ميزانية 2020 وتشكيل لجنة خاصة لإعداد نموذج تنموي جديد، ومن جهة أخرى بمقاومة شعبية تعكسها نضالات شعبية متنوعة وواسعة.وعلى مستوى المحيط الجهوي باستمرار السيرورات ال......

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