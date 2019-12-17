خورخي مارتن - الجزائر: مقاطعة جماهيرية واسعة لانتخابات العار

2019/12/17 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خورخي_مارتن تميزت الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس في الجزائر بحملة مقاطعة واسعة النطاق دعا إليها الحراك الذي يبلغ عمره الآن 43 أسبوعا.كانت المقاطعة مسبوقة بإضراب عام دام أربعة أيام وشهد مشاركة كبيرة في منطقة القبايل بشكل خاص.وقد خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد في تحد للحظر الذي فرضته الشرطة على المظاهرات.وأيا كان من سيختاره الجنرالات ليكون رئيسا للبلاد، فإنه لن يتمتع بأي شرعية ......

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