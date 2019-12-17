2019/12/17 | 09:01 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفير الاتحاد الأوربي في العراق يتسائل عن اسباب صعوبة اختيار رئيس وزراء جديد في العراق ولبنان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/17 | 09:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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