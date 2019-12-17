2019/12/17 | 09:32 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوينغ تعلق إنتاج طائرات “737 ماكس” وتوضح الأسباب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/17 | 09:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوينغ تعلق إنتاج طائرات “737 ماكس” وتوضح الأسباب) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوينغ تعلق إنتاج طائرات “737 ماكس” وتوضح الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).