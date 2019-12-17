2019/12/17 | 09:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت غوغل النسخة 79 من متصفح Chrome الإلكتروني المخصصة لأجهزة أندرويد بعد تقارير أظهرت أن هذه النسخة تتسبب بفقدان بيانات المستخدمين.وأشارت المعلومات التي نشرها العديد من المواقع المتخصصة بشؤون التقنية إلى أن النسخة الجديدة من Chrome والتي خصصت لأجهزة أندرويد احتوت على ثغرة برمجية تسببت بعدم قدرة المستخدمين على الوصول إلى بياناتهم.كما أثر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوغل توقف آخر تحديث لمتصفحها الإلكتروني على أندرويد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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