لليوم الثالث.. متظاهرون يغلقون دائرة الطاقة الحرارية التابعة لوزارة الكهرباء في واسط

2019/12/17 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أقدم محتجون في محافظة واسط، الثلاثاء (17 كانون الأول 2019)، على إغلاق دائرة الطاقة الحرارية التابعة لوزارة الكهرباء في المحافظة".

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم) إن "المحتجين لليوم الثالث على التوالي، يقومون بإغلاق دائرة الطاقة الحرارية التابعة لوزارة الكهرباء في المحافظة".

يتبع .



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