حكمت الحاج - سلطة الممثل هي جوهر العمل المسرحي: نحو مسرح فقير..

2019/12/17 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج لقد تغيرت وتطورت مفاهيم العمل المسرحي وتطبيقاته ووصلت إلى نقطة كان يُعتقد فيها أن التجاوز عنها أمر صعب ومستحيل، والمقصود بهذه النقطة طبعا هو مدرسة ومفهوم "ستانسلافسكي" اللذين تجذرا في القسم الأول من القرن العشرين.ومنذ وفاة هذا المنظر الكبير، وقبله بقليل، ظهرت من آن إلى آخر محاولات لتحريك وتحرير المفاهيم المسرحية الثابتة، محاولات دعيت بـ "التجريبية" (على غرار محاولة "يوليوس اوستروفا" في مسرح "......

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