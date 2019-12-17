كاظم حبيب - متى يستوجب خوض انتخابات عامة جديدة في العراق؟

2019/12/17 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب حين تم إسقاط الدكتاتورية الغاشمة على أيدي القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية سعى المحتلون، وبدعم من قوى الإسلام السياسي وإيران وتأييد المرجعية الشيعية، بتنفيذ مسألتين على عجل كبير بعد تشكيل مجلس الحكم الانتقالي، الذي كان البداية الفعلية لتشويه العملية السياسية من خلال الأخذ بإقامة نظام سياسي طائفي - أثني محاصصي فاسد ومتخلف، وكان بعيداً كل البعد عن إقامة الدولة الديمقراطية والمجتمع ا......

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