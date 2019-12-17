2019/12/17 | 09:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت تويوتا فيديو ترويجي لسيارة رياضية صغيرة وقوية تستعد للكشف عنها رسميا في إطار مهرجان Toyota Gazoo Racing الذي سيعقد في ديسمبر الجاري.وبالنظر للفيديو الذي نشرته تويوتا لهذه السيارة نلاحظ أنها نسخة معدلة من سيارات yaris التي طرحتها العام الجاري، وحصلت على واجهة أمامية مختلفة قليلا بفتحات هوائية كبيرة، إضافة إلى عجلات رياضية عريضة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تويوتا تدخل عالم السرعة بسيارة رياضية جديدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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