2019/12/17 | 09:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض منتجع وسبا في فندق “كمبنسكي باهيا” الفاخر في إيستيبونا، بالقرب من مدينة ماربيا جنوبي إسبانيا، أغلى شجرة عيد ميلاد في العالم، قدرت قيمتها بـ15 مليون دولار أمريكي.وتولت تصميم الشجرة مهندسة الديكور البريطانية الشهيرة ديبي وينغهام، التي سبق أن صممت أغلى كعكة زفاف في العالم في دبي بدولة الإمارات بقيمة 75 مليون دولار.ويعرف عن المنتجع بأنه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن أغلى شجرة ميلاد في العالم تدلى منها الألماس والياقوت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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