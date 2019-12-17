2019/12/17 | 09:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت القوات الأمنية امس الاثنين ، القبض على ناقل جرحى عصابات داعش الإرهابي في صلاح الدين.وذكرت قيادة عمليات صلاح الدين في بيان تلقت وكالة صدى الاعلام، أن” مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء ٩١ الفرقة ١٤تمكنت من القبض على ناقل جرحى عصابات داعش الارهابي في قضاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ناقل جرحى داعش في صلاح الدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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