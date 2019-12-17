2019/12/17 | 09:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الفتاة الأمريكية، جيسيكا كوكس، وهي أول فتاة تقود طائرة دون ذراعين، إعجاب الحاضرين بمنتدى شباب العالم الذي يعقد للعام الثالث على التوالي في مصر.وتحدثت جيسيكا كوكس عن حياتها وتجربتها مع الطيران، وذلك خلال مشاركتها بمنتدى شباب العالم في مصر، حيث أكدت أنها ومنذ نعومة أظافرها حرصت على ممارسة الرياضة والنشاط، ورغبتها في عدم الشعور

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول فتاة في العالم تقود طائرة دون ذراعين تتحدث عن حياتها وتجربتها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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