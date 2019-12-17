2019/12/17 | 09:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعرب وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن تفاؤله حيال الأزمة الدبلوماسية في الخليج، مؤكّدا أنّ المحادثات الجارية مع السعودية “كسرت الجمود” القائم منذ أكثر من سنتين.وقالت صحيفة الوطن القطرية ان الوزير القطري الذي زار السعودية مؤخّرا، قال في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” بثّتها الاثنين: “هناك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية قطر : كسرنا الجمود مع السعودية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية قطر : كسرنا الجمود مع السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).