خبير اقتصادي: العجز في الموازنة سيكلف العراق ديون كبيرة

2019/12/17 | 09:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، اليوم الثلاثاء، ان العجز في الموازنة سيكلف العراق ديون كبيرة جراء القروض التي سيتوجه لها من اجل

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