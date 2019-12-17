روحاني إلى ماليزيا للمشاركة بالقمة الإسلامية المصغرة

2019/12/17 | 09:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر رئیس الجمهوریة حجة الاسلام حسن روحاني، صباح الیوم الثلاثاء، العاصمة طهران متجها الى مالیزيا للمشاركة في قمة كوالالمبور 2019 الدولية.

وجاءت زیارة روحانی الى كوالالمبور

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