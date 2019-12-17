2019/12/17 | 09:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يمكنك تخيل الرعب الذي شعر به هذا الأب عندما رأى وجه طفله وهو ينظر إليه من داخل غسالة الملابس؟ هذا بالضبط ما حدث لأحد مستخدمي موقع “تويتر” قبل بضعة أسابيع، لكن لحسن الحظ لم يكن طفله الفعلي داخل الغسالة، ولكن كان هناك قميص طبع عليه وجه الطفل هذا! وشارك الأب الصورة على موقع التواصل الاجتماعي،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أصيب بأزمة قلبية بعد أن شاهد طفله داخل غسالة الملابس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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