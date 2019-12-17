بحضور خريجي وكالة كويكا … التخطيط تشارك في احتفالية لخريجي جمعية كاي الكورية في العراق

2019/12/17 | 09:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت وزارة التخطيط في الاحتفال السنوي لخريجي جمعية (كاي) الكورية في العراق , الذي نظمته وكالة التعاون الدولي الكورية ( كويكا) بحضور سعادة سفير جمهورية كوريا السيد جانغ كيونغ ووك و المدير القطري لمكتب وكالة كويكا في العراق السيد هان يونغ تاي ورئيسة قسم التعاون الفني في دائرة التعاون الدولي الست نيران حسن العلي ورئيسة

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