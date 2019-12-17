سلة وسام المجد تحرز لقب بطولة العراق

2019/12/17 | 09:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز نادي وسام المجد بكرة السلة على الكراسي المتحركة لقب بطولة العراق الذي أقامه الاتحاد المركزي للعبة بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية على قاعة المركز التدريبي داخل مجمع وزارة الشباب و الرياضة .

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