امانة بغداد: تطوير شارع حيوي شرقي العاصمة

2019/12/17 | 09:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء،تطوير شارع حيوي شرقي العاصمة.

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