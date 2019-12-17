2019/12/17 | 09:57 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع طريق حقل الرميلة النفطي في البصرة وغلق دائرة تابعة للكهرباء بواسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/17 | 09:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع طريق حقل الرميلة النفطي في البصرة وغلق دائرة تابعة للكهرباء بواسط) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطع طريق حقل الرميلة النفطي في البصرة وغلق دائرة تابعة للكهرباء بواسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).