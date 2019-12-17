فيديو : سعد لمجرد بأحد “مولات” الرياض يُفجر غضب السعوديين

2019/12/17 | 10:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تسبب ظهور الفنان المغربي سعد لمجرد في حالة غضب عارمة بين الجمهور السعودي، بعدما تداول العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له وهو داخل أحد المولات في مدينة الرياض.وأظهر المقطع المتداول، الذي وثقه أحد الأشخاص، تجول سعد لمجرد في المول، وما أثار الغضب هو حرص بعض الفتيات السعوديات على التصوير […]

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