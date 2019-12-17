كوردستان تحتفل بعَلَمها القومي

2019/12/17 | 10:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شهدت مدن إقليم كوردستان العراق الثلاثاء احتفالات بمناسبة يوم العلم الكوردستاني، حيث تم رفع العلم في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة والمدارس.ويرفع إقليم كوردستان علمه إلى جانب العلم العراقي على الدوائر والمناسبات الرسمية، كما أن الكورد في تركيا وإيران وسوريا يرفعون العلم نفسه كرمز قومي.ويوصف الكورد بأنهم أكبر قومية من دون دولة في العالم.وتجرى المراسم برفع العلم وسط اناشيد وطنية وقومية.وكان برلمان إقليم كوردستان قد صوت على قانون رفع علم كوردستان في 11 تشرين الثاني سنة 1999، والذي يتضمن رفع العلم الكوردي في 17 كانون الاول من كل عام وهو تاريخ رفع العلم لأول مرة في جمهورية كوردستان بمدينة مهاباد سنة 1946.والعلم الكوردي مكون من ثلاثة ألوان رئيسية هي الأحمر الذي يرمز إلى التضحية الذي يقدمه الشعب الكوردي في سبيل رفع الظلم عن كاهله، والأخضر يرمز إلى طبيعة كوردستان الخلابة، والأبيض يرمز إلى السلم والامان والتعايش والتسامح.ويتوسط العلم شمس صفراء اللون ترمز إلى الديانات القديمة للكورد، وله 21 شعاعا.ويعتبر هذا الرقم مقدسا في الديانة الزرادشتية التي يعتقد البعض بأنها الديانة القديمة للكورد، كما أنه يرمز الى 21 آذار أي يوم عيد نوروز الذي يعتبر العيد القومي للشعب الكوردي.

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