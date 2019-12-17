‏بالوثيقة.. رئيس جامعة بابل يوجه بتخفيض أجور الدراسات العليا

2019/12/17 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بابل

وجه رئيس جامعة بابل عادل الموسوي، الثلاثاء (17 كانون الأول 2019)، بتخفيض الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه.

وكشفت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن "الموسوي وجه عمادات الكليات بتخفيض الاجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه".

بغداد اليوم- الديوانية

دعت مديرية بلدية الديوانية، الثلاثاء (17 كانون الاول 2019)، موظفيها إلى الالتحاق بالدوام الرسمي بعد اغلاقها من قبل محتجين.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مديرية بلدية الديوانية وجهت دعوة لموظفيها إلى

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء (17 كانون الأول 2019)، تطوير شارع حيوي يربط بين مدينتي المعامل والصدر شرقي بغداد.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "ملاكات الأمانة في دائرة المشاريع قامت، بتطوير شارع 80 وادخاله ال

بغداد اليوم - البصرة

أقدم متظاهرو محافظة البصرة، الثلاثاء (17 كانون الأول 2019)، على قطع جميع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في المحافظة.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم) إن "المحتجين في محافظة البصرة قاموا، بقطع جميع الطرق المؤدية إلى مواقع ال

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