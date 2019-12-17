محتجو البصرة يقطعون طريق حقل الرميلة النفطي

2019/12/17 | 10:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم متظاهرو محافظة البصرة، الثلاثاء، على قطع جميع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في المحافظة.وقال مصدر لـ”يس عراق” إن “المحتجين في محافظة البصرة قاموا، بقطع جميع الطرق المؤدية إلى مواقع الحقول النفطية غربي المحافظة”.وأضاف أن “المحتجين قاموا أيضاً بقطع الطرق الترابية والزراعية وايقاف حركة عجلات كافة الشركات النفطية”.

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