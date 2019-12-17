متظاهون يقطعون الطريق المؤدي الى حقل الرميلة النفطي في البصرة

2019/12/17 | 10:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…قام متظاهرون، اليوم الثلاثاء، على قطع الطريق المؤدي الى حقل الرميلة النفطي في البصرة، فيما اغلق آخرون دائرة تابعة للكهرباء في واسط.وبحسب صور تناقلها ناشطون على التواصل الاجتماعي، فأن “متظاهرين في البصرة قاموا بنصب الخيام امام حقل الرميلة النفطي في المحافظة منذ ليلة أمس”.واكد الناشطون ان “المتظاهرين قاموا صباح اليوم بقطع الطريق الرئيسي […]

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