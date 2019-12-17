600 طائرة تدخل الأجواء العراقية كمعدل يومي

2019/12/17 | 10:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة لوزارة النقل عن ارتفاع اعداد الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للاجواء العراقية الى 600 طائرة كمعدل يومي.

وقال مصدر في اعلام الشركة في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة لديها العديد من الاعمال التطويرية والانجازات التي تمت بفضل دعم وزارة النقل خلال العام الحالي، بضمنها الوصول لتحقيق زيادة باعداد الطائرات العابرة والقادمة والمغادرة للاجواء العراقية، حيث وصل عددها الى 600 طائرة كمعدل يومي، بينما كان في السابق لايتجاوز (50) طائرة".

واشار الى أن "مؤتمر باريس المتعلق بالملاحة الجوية والنقل الذي عقد خلال المدة الماضية منح العراق ممرا جويا ثالثا من شمال الكويت الى نقطة كابان في جنوب تركيا لربط دول الخليج والشرق الاوسط بأوروبا"، منوها على أن "الشركة حصلت ايضا على شهادتي صلاحية اجهزة الهبوط الالي والارشاد الجوي من قبل منظمة (Radiola) النيوزلندية لضمان هبوط آمن للطائرات".

ولفت المصدر الى أن "منجزات 2019 شملت ايضا افتتاح منظومة الكابل الضوئي (التشبيك) التي تعمل على ربط المطارات العراقية بمطارات الدول الاخرى، اذ يعد العراق البلد الوحيد في منطقة الشرق الاوسط الذي يطبق هذا النظام".





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