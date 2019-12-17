2019/12/17 | 10:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بي إم دبليو مؤخرا عن نموذج جديد من سيارات X5 رباعية الدفع الشهيرة، مزودة بتقنيات تجعلها من أكثر السيارات الكبيرة اقتصادية في العالم.من حيث الشكل جاءت سيارة 45e xDrive الجديدة شبيهة إلى حد كبير بسيارات X5 التي طرحت العام الجاري، وحصلت على العديد من الميزات كخطوط إضاءة LED في المصابيح، وإضاءة لقبضات الأبواب،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماذا تحمل X5 القادمة لعشاق بي إم دبليو؟ وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا تحمل X5 القادمة لعشاق بي إم دبليو؟) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا تحمل X5 القادمة لعشاق بي إم دبليو؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).