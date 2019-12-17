أنشيلوتي يقترب من تدريب إيفرتون

2019/12/17 | 10:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي توصل إلى “اتفاق مبدئي” لتولي تدريب إيفرتون الانجليزي عقب إقالته الأسبوع الماضي من نابولي الإيطالي.ووصل أنشيلوتي إلى مدينة ليفربول في وقت سابق من امس الاثنين، وسط تقارير من “سكاي” تفيد أن المحادثات بين الطرفين “تطورت بشكل لافت”.وأقيل أنشيلوتي الذي خلفه “تلميذه” جينارو غاتوزو في الجهاز الفني للفريق الجنوبي، مساء

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