2019/12/17 | 10:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوجد العديد من أنواع الثلج الشائعة التي تحدث في ظروف خاصة، بينها نوع نادر للغاية يدعى “جليد الشعر” والذي يشكل لغزا غامضا بالنسبة للعلماء.وفي البداية، قد يبدو الأمر كأنك ترى خصلات شعر أبيض لامع تنمو على الأشجار، أو ربما شكلا شبيها بحلوى القطن اللذيذة (غزل البنات)، ولكن عندما تفرك هذه الخيوط الناعمة بين أصابعك،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شعر الجليد ظاهرة غامضة تحير العلماء وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شعر الجليد ظاهرة غامضة تحير العلماء) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شعر الجليد ظاهرة غامضة تحير العلماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).