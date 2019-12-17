الهند تقطع الإنترنت بعد احتجاجات على قانون يستهدف المسلمين

2019/12/17 | 10:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الهند قطع الإنترنت على مناطق تشهد احتجاجات على قانون الجنسية الذي يستثني المسلمين، في حين وصل عدد القتلى برصاص الشرطة إلى ستة.وقررت الهند قطع الإنترنت في ولاية أوتر براديش، والبنغال الغربية، وولاية آسام، ودلهي، حيث تتواصل هذه الاحتجاجات والاشتباكات بين الشرطة والرافضين لقانون مثير للجدل، يمنح الجنسية الهندية لمهاجرين غير نظاميين، من غير

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