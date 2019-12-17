2019/12/17 | 10:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…حث مارك إسبر وزير الدفاع الأميركي ، رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، إلى اتخاذ خطوات لوقف استهداف قواعد تستضيف قوات أميركية، وذلك بعد سلسلة هجمات استهدفتها.وكان مسؤول عسكري أميركي بارز قد حذر الأسبوع الماضي من هجمات قد تستهدف قواعد تتواجد فيها قوات أميركية في العراق.وتزايدت في الأسابيع القليلة الماضية الضربات الصاروخية التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسبر”مازلنا نحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس وسنمارسه في العراق”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسبر”مازلنا نحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس وسنمارسه في العراق”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).