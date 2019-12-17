القانونية النيابية تكشف مخرجات اجتماعها بشأن نظام الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات

2019/12/17 | 10:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسن فدعم، الثلاثاء، أن لجنته صوتت على 45 مادة في مشروع قانون الانتخابات الجديد.وقال فدعم في تصريح لصحيفة “الصباح”، إن “القانونية البرلمانية في اجتماع يوم أمس صوتت على 45 مادة بينما خمس مواد فقط ما زالت قيد النقاش”، مبيناً ان “اجراء الانتخابات وفق الدوائر المتعددة يحتاج إلى اكثر من […]

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