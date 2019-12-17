بالصور.. المباشرة بتطوير شارع مهم وحيوي في بغداد

2019/12/17 | 10:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء،عن تطوير شارع حيوي شرق العاصمة.

وذكرت الامانة في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز" نسخة منه ،ان "ملاكات دائرة المشاريع

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