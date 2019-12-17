استطلاع: ميغان ماركل الشخصية الأكثر تعرضا لمعاملة سيئة في بريطانيا

2019/12/17 | 10:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام في بريطانيا، أن دوقة ساسيكس، زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل كانت الشخصية الأكثر تعرضا للمعاملة “غير العادلة” في عام 2019.وبين الاستطلاع،أن أكثر من 50% من البريطانيين اختاروا أن ميغان ماركل تعرضت لمعاملة غير عادلة، وكان هذا العام سيئا بالنسبة لها.وتعرضت الدوقة للانتقادات منذ زواجها من الأمير هاري في

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