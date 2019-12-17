الداخلية تلقي القبض على ثلاثة مروجين ومتعاطين للمواد المخدرة في الموصل

2019/12/17 | 10:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…أكدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على ثلاثة مروجين ومتعاطين للمواد المخدرة اليوم الثلاثاء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.و صرح إعلام الوزارة، إن “مديرية مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد المتابعة المستمرة، ألقت القبض على ثلاثة متهمين من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، وضبط بحوزتهم ٨ […]

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