بيروت “خالية” من الحفلات في ليلة رأس السنة لأول مرة منذ سنوات

2019/12/17 | 10:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ قبل نحو أسبوعين من وداع 2019 وإستقبال العام 2020، يبدو أن الفنانين اللبنانيين قد هجروا بيروت وقرّروا الاحتفال بتلك المناسبة خارج البلاد بسبب الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد.فقد إتضحت خريطة النجوم الذين سيستقبلون العام الجديد، وأعلن كل فنان على صفحاته على السوشال ميديا عن المكان الذي سيغنّي فيه.ففي الأردن، سيتواجد كل […]

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