تفاجئ نيابي من زيارة الحلبوسي “السرية” لواشنطن و”شكوك مريبة” بشأن أهدافها

2019/12/17 | 10:28 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو , الثلاثاء , ان الزيارة السريعة التي قام بها رئيس مجلس النواب محم...

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