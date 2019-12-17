رئيس كتلة: اي مرشح مستقل سيمرر في البرلمان بحسب وثيقة الـ170 نائباً

2019/12/17 | 10:28 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةأكد رئيس كتلة وطن النيابية، هشام السهيل، أن أي مرشح مستقل سيمرر في البرلمان بحسب الوثيقة التي تم توقيعها من 170 نائباً يريدون مرشحاً مستقلاً، مبيناً أن...

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