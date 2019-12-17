مقتل واصابة 4 سائقي شاحنات على يد مسلحين في بيجي

2019/12/17 | 10:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الثلاثاء، بمقتل ثلاثة وإصابة رابع من سائقي الشاحنات من سكنة مدينة الرمادي بمحافظة الانبار، على يد...

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