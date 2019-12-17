/48/ ساعة أمام العراق لاختيار رئيس الحكومة.. هل ستنجح الأحزاب؟

2019/12/17 | 10:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق بعد قيام الرئيس العراقي #برهم_صالح بتمديد مهلة اختيار مرشح يتولى مهمة تشكيل الحكومة، حتى الخميس المقبل، لم يبق أمام القوى السياسية سواء /48/ ساعة للاتفاق على […]

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