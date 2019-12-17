بارزاني: علمنا المقدس يرمز لكفاح

2019/12/17 | 10:31 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني – (صورة: رويترز)

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