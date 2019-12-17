2019/12/17 | 10:31 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني – (صورة: رويترز)
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: علمنا المقدس يرمز لكفاح "ثلاثي المبادئ") نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: علمنا المقدس يرمز لكفاح "ثلاثي المبادئ") نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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