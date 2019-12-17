ماذا علّقت واشنطن حول تصريحات إردوغان بشأن إغلاق قاعدتي انجرليك وكوراجيك؟

2019/12/17 | 10:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن – الأناضول قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه لم يطلع على فحوى تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان حول إمكانية “إغلاق قاعدتي إنجرليك وكوراجيك إذا استدعت الضرورة”.وأوضح إسر، في تصريح للصحفيين خلال زيارته إلى لوكسمبورغ، أنه سيبحث مع نظيره التركي خلوصي أكار مقصد تصريح الرئيس أردوغان ومدى جديته.وتابع قائلا: “وضع قاعدة كوراجيك […]

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