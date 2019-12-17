هجوم دموي لداعش في شمال بغداد يخلف قتلى وجرحى بينهم نساء

2019/12/17 | 11:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الثلاثاء، بمقتل شخصين واصابة ستة اخرين بينهم امرأة، بهجوم شنه تنظيم داعش على نقطة تفتيش تقع في شمال العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن الهجوم استهدف سيطرة اربعة عشر رمضان التابعة لقيادة عمليات بغداد في منطقة العبايجي الواقعة في شمال بغداد.واوضح، أن “القوات الأمنية ردت على […]

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