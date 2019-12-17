بالأرقام أسطورة البرازيل قاهر حراس المرمى

2019/12/17 | 11:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع “غيف مي سبورت” أن رونالدو نازاريو، أسطورة كرة القدم البرازيلية، ونجم فريقي برشلونة وريال مدريد، يعد اللاعب الأكثر مراوغة لحراس المرمى في تاريخ كرة القدم.أن رونالدو نجح في تسجيل أهداف بعد مراوغة حراس المرمى 88 مرة خلال مشواره الكروي.وأضاف الموقع أن رونالدو سجل 414 هدفا في إجمالي 616 مباراة خاضها، إما بقميالاندية التي

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